Двое находчивых кемеровчан отправились в колонию из-за водки

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Суд вынес приговор двум ранее судимым кемеровчанам в возрасте 30 и 40 лет за дерзкое ограбление супермаркета в Рудничном районе. Об этом сообщили в полиции Кузбасса.
В феврале этого года мужчины тщательно спланировали преступление: они заранее пришили к внутренним сторонам своих курток огромные карманы. Придя в магазин, подельники сложили в тайники 14 бутылок водки на сумму 7 000 рублей и целенаправленно пошли к выходу. Сотрудница супермаркета заметила кражу и попыталась остановить воров, но те проигнорировали ее требования и сбежали.
Похищенный алкоголь они быстро продали случайным прохожим на улице, а вырученные деньги потратили.
Полицейские быстро задержали налетчиков. Суд признал их виновными в грабеже и приговорил одного из них к четырем годам колонии строгого режима, а второго - к трем с половиной годам лишения свободы.
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