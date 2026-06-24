Избил за любопытство: возле магазина в Кузбассе пьяная ссора закончилась тяжелой травмой

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Промышленновский районный суд вынес приговор 22-летнему местному жителю, который отправил знакомого на больничную койку из-за обычного любопытства. Об этом сообщили в объединенном пресс-центре судов Кузбасса.

Инцидент произошел на улице возле магазина, где подсудимый шумно выяснял отношения со своим приятелем. Оба участника спора были пьяны. За их конфликтом со стороны спокойно наблюдал еще один их общий знакомый, который никак не вмешивался в происходящее. Подсудимому не понравилось, что за ним подсматривают, и он со всей силы нанес очевидцу два удара кулаком по голове. В результате пострадавший получил тяжелейшую закрытую черепно-мозговую травму.

На суде нападавший полностью признал свою вину, раскаялся, выплатил пострадавшему компенсацию и извинился. Суд назначил ему два с половиной года лишения свободы условно с испытательным сроком на два года.

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