Жительница Кузбасса переводила деньги радикалам и ответит за это в суде

Фото: архив "КП". Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Березовском возбуждено уголовное дело в отношении 57-летней местной жительницы. Об этом сообщили в следкоме Кузбасса.

Женщину подозревают в умышленном финансировании экстремистской деятельности. Следователи совместно с оперативниками ФСБ установили, что в период с ноября 2021 года по июль 2023-го фигурантка, находясь в Березовском, регулярно переводила деньги на счета организации, поддерживающей идеологию запрещенного в России экстремистского общественного объединения. На эти средства обеспечивалась текущая деятельность радикалов.

На основании собранных спецслужбами материалов следователи СК завели уголовное дело. В настоящее время по месту жительства подозреваемой проводятся обыски, идет сбор и закрепление доказательств.

Ранее мы писали, что в медучреждениях Кузбасса обновили оборудование, а еще из-за ремонта путей в Кузбассе до середины августа изменится график движения пригородных поездов.