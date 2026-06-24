Две районные службы Социального фонда в Кемерове переезжают на новый адрес

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В Кемерове сразу две клиентские службы Социального фонда России - Заводского и Ленинского районов - меняют свое местоположение. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

С 20 июля 2026 года специалисты начнут вести совместный прием посетителей в новом едином офисе по адресу: проспект Ленина, 80а. Прием по старым адресам полностью прекратится.

Так, офис Заводского района на улице Карболитовской, 7 закроется уже 17 июля, а отделение Ленинского района на бульваре Строителей, 34 прекратит работу 24 июля.

Как пояснила управляющий Отделением Соцфонда по Кузбассу Людмила Бабичук, переезд никак не отразится на доступности услуг, ведь большинство пособий сегодня оформляются дистанционно через портал Госуслуг или проактивно, без личного визита.

Для тех, кому необходима очная консультация, в городе продолжат работу офисы на улице Дзержинского, 4а и на улице 40 лет Октября, 17г. Также задать вопросы можно по бесплатному телефону единого контакт-центра: 8-800-100-00-01.

Ранее мы писали, что в медучреждениях Кузбасса обновили оборудование, а еще из-за ремонта путей в Кузбассе до середины августа изменится график движения пригородных поездов.