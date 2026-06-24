В Кузбассе топ-менеджер спрятал от налоговой более 251 млн рублей и получил штраф

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В Кузбассе завершилось рассмотрение уголовного дела в отношении директора АО «Черниговец». Об этом сообщили в объединенном пресс-центре судов Кузбасса.

Руководителя крупного предприятия обвиняли в умышленном сокрытии денежных средств от налогообложения. Зная о задолженности по налогам и страховым взносам, директор выстроил финансовые операции так, чтобы деньги шли в обход расчетных счетов компании, с которых их могли списать в принудительном порядке. Таким способом ему удалось спрятать от государства более 251,4 миллиона рублей.

В суде топ-менеджер полностью признал свою вину и погасил весь причиненный государству ущерб в полном объеме. Учитывая это, суд освободил его от уголовной ответственности и закрыл дело, назначив судебный штраф в размере 650 тысяч рублей, который необходимо выплатить в течение двух месяцев.

Ранее мы писали, что в медучреждениях Кузбасса обновили оборудование, а еще из-за ремонта путей в Кузбассе до середины августа изменится график движения пригородных поездов.