На Пионерском бульваре в Кемерове восстанавливают разрушенную ливнем лестницу

Фото: администрация Кемерова.

Муниципальные службы Кемерова ведут активные работы по восстановлению лестничного спуска на Пионерском бульваре. Об этом сообщили в администрации города.

Пешеходная зона серьезно пострадала во время мощного ливня, который прошел в ночь с 8 на 9 июня - тогда обильные потоки воды частично разрушили конструкцию, из-за чего потребовалось экстренное вмешательство дорожников.

Специалисты уже демонтировали разбитые элементы и смонтировали новые прочные ступени. Сейчас ремонтные бригады завершают работы по покрытию площадки, укладывая на ней свежую тротуарную плитку.

Ранее мы писали, что в медучреждениях Кузбасса обновили оборудование, а еще из-за ремонта путей в Кузбассе до середины августа изменится график движения пригородных поездов.