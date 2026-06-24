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НовостиОбщество24 июня 2026 5:29

На Пионерском бульваре в Кемерове восстанавливают разрушенную ливнем лестницу

В Кемерове дорожные службы срочно чинят разрушенный сильным дождем пешеходный спуск
Светлана БАШТОВАЯ
Фото: администрация Кемерова.

Фото: администрация Кемерова.

Муниципальные службы Кемерова ведут активные работы по восстановлению лестничного спуска на Пионерском бульваре. Об этом сообщили в администрации города.

Пешеходная зона серьезно пострадала во время мощного ливня, который прошел в ночь с 8 на 9 июня - тогда обильные потоки воды частично разрушили конструкцию, из-за чего потребовалось экстренное вмешательство дорожников.

Специалисты уже демонтировали разбитые элементы и смонтировали новые прочные ступени. Сейчас ремонтные бригады завершают работы по покрытию площадки, укладывая на ней свежую тротуарную плитку.

Ранее мы писали, что в медучреждениях Кузбасса обновили оборудование, а еще из-за ремонта путей в Кузбассе до середины августа изменится график движения пригородных поездов.