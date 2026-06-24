В Новокузнецке жители двух микрорайонов остались без воды из-за крупной аварии

Фото: соцсети Дениса Ильина.

Коммунальные службы Новокузнецка устраняют последствия серьезного повреждения на сетях холодного водоснабжения. Об этом сообщил в своих социальных сетях мэр Денис Ильин.

Авария произошла вечером 23 июня в районе дома №4 по улице Вокзальной, из-за чего подачу ресурса пришлось временно ограничить в поселке Точилино и микрорайоне Верхнее Редаково. Специалисты Новокузнецкого Водоканала ведут ремонтные работы в крайне сложных условиях: труба залегает на глубине семи метров, а раскопки приходится проводить в стесненном пространстве.

Пока идет ремонт, для жителей организован подвоз чистой питьевой воды - по адресам курсируют два специальных автоцистерны. Оставить заявку на подвоз воды горожане могут по телефону: 900-700.

Полностью восстановить водоснабжение и вернуть воду в дома планируют сегодня, 24 июня, до 22.00, однако специалисты делают все возможное, чтобы закончить работы как можно быстрее.

Ранее мы писали, что в медучреждениях Кузбасса обновили оборудование, а еще из-за ремонта путей в Кузбассе до середины августа изменится график движения пригородных поездов.