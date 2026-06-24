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НовостиОбщество24 июня 2026 6:15

В Кузбассе проходит резервный день сдачи ЕГЭ по всем учебным предметам

В министерстве образования Кузбасса рассказали, сколько выпускников сдают ЕГЭ в резервный день
Светлана БАШТОВАЯ
Фото: архив "КП".

Фото: архив "КП".

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Сегодня в регионе проходит резервный день сдачи Единого государственного экзамена по всем учебным предметам. Об этом сообщили в министерстве образования Кузбасса.

Последним шансом получить или улучшить свои баллы в этом году решили воспользоваться десятки выпускников. Самым популярным предметом в этот день стало обществознание - на него зарегистрировались 86 человек. Также среди лидеров оказались физика и информатика (по 37 заявлений), русский язык и литература (по 30 заявлений). Результаты резервного дня станут известны не позднее 3 июля.

Для проведения тестирования в Кузбассе открыли девять специализированных пунктов.

По всем вопросам организации экзаменов кузбассовцы могут обращаться на региональные горячие линии по телефонам: +7(3842)58-70-25 и +7(3842)75-05-57.

Ранее мы писали, что в медучреждениях Кузбасса обновили оборудование, а еще из-за ремонта путей в Кузбассе до середины августа изменится график движения пригородных поездов.