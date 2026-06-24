В Кузбассе задержали дедушку за незаконную подработку

Фото: архив "КП". Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Оперативники управления по контролю за оборотом наркотиков провели успешную спецоперацию по поимке пожилого преступника. Об этом сообщили в полиции и объединенном пресс-центре судов Кузбасса.

На территории Юргинского муниципального округа при содействии инспекторов ГАИ полицейские остановили автомобиль Nissan Almera, за рулем которого находился 70-летний мужчина. При детальном осмотре иномарки под обшивкой дверей оперативники обнаружили тайники с плотными свертками. Внутри оказался гашиш общей массой более 7,5 кг, что считается крупным размером.

Выяснилось, что пожилой водитель нашел прибыльную криминальную подработку в интернете. Он забрал оптовую партию наркотика в Санкт-Петербурге бесконтактным способом и вез ее в Новокузнецк, откуда планировал рассылать по тайникам-закладкам по всей Кемеровской области.

В отношении пенсионера возбудили уголовное дело, за перевозку наркотиков ему грозит до 20 лет тюрьмы. Суд отправил пожилого фигуранта под стражу до 22 августа 2026 года.

Ранее мы писали, что в медучреждениях Кузбасса обновили оборудование, а еще из-за ремонта путей в Кузбассе до середины августа изменится график движения пригородных поездов.