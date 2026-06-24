Искусство из камня: сибирячка обучилась в Италии и заставила мозаику «двигаться»

Фото: предоставлено героиней публикации.

Новосибирская художница Аделаида Рош уже почти девять лет доказывает, что классическая мозаика - это не просто отделочный материал для кухонь и метро, а полноценное высокое искусство наравне с живописью. Об этом сообщил «Горсайт».

Работы сибирской мастерицы сегодня украшают частные коллекции и государственные музеи в Италии, Мексике, США, Турции и Канаде.

Свой путь Аделаида начинала со школьных бумажных коллажей, а за профессиональным образованием отправилась в Италию, где окончила единственную в мире специализированную школу мозаичистов.

Одной из ее самых сложных работ стал невероятно детализированный портрет Моники Беллуччи, на создание которого ушло три месяца напряженного труда.

В родном Новосибирске самым известным ее проектом является фасад кинотеатра «Победа», украшенный стаей из 299 мозаичных птиц и одного комара.

С 26 июня по 12 июля Аделаида Рош примет участие в престижном международном симпозиуме в Санкт-Петербурге, где создаст уникальное панно, посвященное сибирскому деревянному зодчеству, чтобы продемонстрировать всему миру невероятную пластику и красоту современного мозаичного искусства.

Ранее мы писали, что в медучреждениях Кузбасса обновили оборудование, а еще из-за ремонта путей в Кузбассе до середины августа изменится график движения пригородных поездов.