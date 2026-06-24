В Кузбассе четвертые сутки ищут пропавшего сапсерфера

Фото: "ЛизаАлерт Кузбасс".

В Кузбассе четвертые сутки продолжаются поиски 55-летнего Игоря Шведова, который бесследно исчез во время катания на сапборде.

Известно, что мужчина отправился плавать 21 июня на озеро Бирюзовое, расположенное в окрестностях Междуреченска. Местные жители видели, как он проплывал на доске мимо одной из баз отдыха, после чего связь с ним оборвалась.

Сейчас береговую линию и акваторию водоема активно прочесывают спасатели, волонтеры и родственники пропавшего. Ситуация осложняется особенностями самого озера: Бирюзовое представляет собой бывший угольный карьер, глубина которого местами превышает 50 метров, а протяженность составляет около 2,4 километра при ширине до 350 метров.

Ранее мы писали, что в медучреждениях Кузбасса обновили оборудование, а еще из-за ремонта путей в Кузбассе до середины августа изменится график движения пригородных поездов.