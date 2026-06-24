В Шерегеше построят 16-этажный апарт-отель

Фото: пресс-служба АПК.

Полномочный представитель президента в СФО Анатолий Серышев совместно с губернатором Кузбасса Ильей Середюком проверили реализацию крупных инвестпроектов в Шерегеше. Об этом рассказали в пресс-службе АПК.

Гости посетили стройку 16-этажного апарт-отеля, который возводится в рамках КРТ «Алтын Шор». Чуть больше месяца назад здесь забивали первую сваю, а сейчас уже возводят стены. Площадь отеля составит более 33 тыс. кв. м, он объединит гостиничную инфраструктуру (667 номеров) и общественные пространства.

Еще один драйвер развития Шерегеша — сектор Е. Здесь за последние годы существенно расширился номерной фонд, появилась современная освещенная дорога. В планах на 2026 год – введение в эксплуатацию еще 178 номеров и завершение реконструкции ресторана на 350 посадочных мест.

«Мы активно привлекаем федеральные средства по нацпроекту «Туризм и гостеприимство», а также частные инвестиции. В созданной в 2025 году особой экономической зоне «Горная Шория» уже работают три резидента с проектами на 66 млрд рублей. Уверен, благодаря продолжению системного взаимодействия с федеральным центром, поддержке со стороны Президента, мы сможем превратить Шерегеш в круглогодичный курорт федерального значения, сделать его важным элементом всей несырьевой экономики Кузбасса», — отметил Илья Середюк.

Ранее мы писали, что опубликована полная программа фестиваля «Динотерра-2026» в Кузбассе.