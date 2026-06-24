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НовостиЧто происходит24 июня 2026 7:54

В Кузбассе коммунальщики довели детские площадки до гниения, и вмешалась прокуратура

В Ленинске-Кузнецком прокуратура заставила управляющую компанию починить детские площадки и подвалы
Светлана БАШТОВАЯ
Фото: прокуратура Кузбасса.

Фото: прокуратура Кузбасса.

Прокуратура Ленинска-Кузнецкого провела масштабную проверку соблюдения жилищно-коммунального законодательства и выявила грубые нарушения в работе местной управляющей компании. Об этом сообщили в прокуратуре Кузбасса.

Проверяющие установили, что коммунальщики полностью забросили содержание детских игровых площадок во дворах многоквартирных домов: краска на качелях облупилась, а деревянные элементы начали гнить, создавая реальную угрозу травмирования детей. Кроме того, в подвалах домов полопались канализационные трубы, из-за чего помещения оказались затоплены зловонными стоками.

Прокурор города внес директору управляющей организации представление с требованием немедленно исправить ситуацию. После вмешательства ведомства коммунальщики провели ремонт и покраску детских площадок, а также восстановили герметичность канализационной системы.

Ранее мы писали, что в медучреждениях Кузбасса обновили оборудование, а еще из-за ремонта путей в Кузбассе до середины августа изменится график движения пригородных поездов.