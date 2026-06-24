Молодая новокузнечанка ответит в суде за салон красоты на бумаге

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Заводской районный суд вынес приговор 20-летней новокузнечанке за мошенничество с государственными деньгами. Об этом сообщили в полиции и прокуратуре Кузбасса.

Ранее девушка обратилась в комитет социальной защиты с бизнес-планом по открытию студии ногтевого сервиса. Ей одобрили социальный контракт и перечислили 350 тысяч рублей на покупку оборудования и материалов для маникюра. Однако закупать технику новокузнечанка не стала: она вступила в сговор с двумя приятелями, отдала им часть денег, а остаток потратила на личные нужды. О закупках она отчиталась подложными документами.

Обман вскрыли сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции. Суд назначил виновной штраф в размере 100 тысяч рублей с рассрочкой на 10 месяцев, а также обязал ее вернуть государству похищенные 350 тысяч.

Уголовное дело в отношении ее сообщников сейчас рассматривается в суде отдельно.

Ранее мы писали, что в медучреждениях Кузбасса обновили оборудование, а еще из-за ремонта путей в Кузбассе до середины августа изменится график движения пригородных поездов.