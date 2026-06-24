В Новокузнецке аттракцион дал сбой во время катания людей

Аттракцион «Фараон» в парке Гагарина. Фото: соцсети.

Опасный инцидент с аттракционом «Фараон» произошел в парке Гагарина, в среду, 24 июня. Очевидцы сняли на видео, как кабинки внезапно начали сильно раскачиваться из стороны в сторону.ЧП произошло в момент, когда аттракцион набрал максимальную скорость.

Жители Новокузнецкак рассказали о сбое в работе аттракциона.

Пользователи соцсетей сообщают, что это не первый подобный случай. Весной прошлого года уже были неполадки с аттракционом. Тогда их обяъснили скачком напряжения.

Ранее мы писали, что опубликована полная программа фестиваля «Динотерра-2026» в Кузбассе.