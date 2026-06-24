Ростелеком» наградил кузбасских участников конкурса «Вместе в цифровое будущее».

В Кемерове прошла церемония награждения участников сибирского этапа XV конкурса региональных журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее», стратегическим партнером которого выступает Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Материалы, представленные кемеровчанами на конкурс, в большинстве своем касались влияния искусственного интеллекта (ИИ) на жизнь современного человека, развития различных цифровых навыков, новых тенденций в ИТ и кибербезопасности. Работа журналиста ВГТРК «Кузбасс» Марины Тропиной «Нейросети провоцируют когнитивную лень?» заняла второе место в Сибири в номинации «Радио и подкасты».

Марина Тропина, журналист ВГТРК-Кузбасс:

«Человек устроен так, что он всегда ищет более легкий путь решения любой задачи, а сегодня, в эпоху развития ИИ, найти ответ на самый сложный вопрос можно за считанные секунды. На интервью мы как раз и говорили о том, как эта наша современная привычка постепенно атрофирует логику, мышление, умение строить причинно-следственные связи, рассуждать. Пока трудно сказать однозначно: нейросети – это хорошо или плохо, потому, прибегая к помощи искусственного интеллекта, нужно не забывать развивать свой: ментальный, эмоциональный и духовный».

На встрече с директором Кемеровского филиала «Ростелекома» Василием Винниковым журналисты обсудили активную цифровизацию региона, реализацию проекта «Устранение цифрового неравенства», поговорили о будущем связи. Особый интерес вызывали отечественные инновационные технологии, которые еще вчера казались фантастикой, а сегодня уже внедряются в жизнь россиян.

Василий Винников, директор Кемеровского филиала ПАО «Ростелеком»:

«Журналисты и блогеры наряду с ИТ-отраслью приближают цифровое будущее: именно они рассказывают, какую важную роль играют современные сервисы и решения, какие сложные и серьезные задачи они решают, как делают повседневную жизнь комфортнее и проще. Важно, что СМИ и социальные сети говорят о сложном очень доступно и понятно, формируют у людей доверие к технологиям, желание их осваивать, идти в ногу со временем, постоянно учиться новому».

Фото: ПАО «Ростелеком».

Ежегодный конкурс «Вместе в цифровое будущее» проводится для привлечения внимания региональных журналистов и блогеров к инновационным разработкам, технологическим трендам и цифровым решениям в ИТ, телеком-сфере и других отраслях. Итоги федерального этапа будут подведены в Москве в июле 2026 года. Участники, занявшие первые места в основных и специальных номинациях, поедут в пресс-тур в Арктику.