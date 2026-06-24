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НовостиПроисшествия24 июня 2026 10:22

«Под предлогом поиграть в компьютер»: в Кузбассе педофил заманил домой 11-летнюю девочку и пытался изнасиловать

В Кузбассе арестовали мужчину, который домогался до 11-летней девочки
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив КП.

Фото: архив КП.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Мариинске суд отправил в СИЗО 24-летнего мужчину, обвиняемого в совершении преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетней. Об этом сообщили в объединенном пресс-центре Кемеровской области.

Извращенец заманил ребенка к себе домой под предлогом компьютерных игр. Там совершил в отношении девочки насильственные действия сексуального характера и попытался изнасиловать. Школьница начала кричать, прибежавшая на крики мать остановила педофила.

Как оказалось, мужчина находится под административным надзором после выхода из колонии, где он сидел за подобное преступление.

Дожидаться суда мариинец будет под арестом.

Ранее мы писали, что опубликована полная программа фестиваля «Динотерра-2026» в Кузбассе, а также в Кемерове перекроют сквозное движение по улице Шорникова.