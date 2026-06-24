«Кузбассразрезуголь» выпустил 23 тыс. мальков нельмы в реки Верхнеобского бассейна

Фото: УК «Кузбассразрезуголь».

Угольная компания «Кузбассразрезуголь» выпустила в реку Обь более 23 тыс. мальков нельмы, занесенной в Красную книгу Кузбасса, для восстановления экосистем сибирских рек. Зарыбление угольщики провели вместе со специалистами Обь-Иртышского филиала ФГБУ «Главрыбвод».

Мальков вырастили в рыбоводном хозяйстве на Урале. Каждый весит в среднем в 3,5 грамма и полностью адаптирован к условиям жизни в сибирских водоемах. Из Оби окрепшие особи попадут и в другие малые реки Верхнеобского бассейна, в том числе в главную водную артерию Кузбасса – Томь.

Фото: УК «Кузбассразрезуголь».

«Сохранение биоразнообразия – одно из приоритетных направлений природоохранной деятельности УК «Кузбассразрезуголь», поэтому ежегодно мы проводим зарыбление водоемах в территориях своего присутствия. Только за последние шесть лет Компания выпустила в реки Сибири более 2 млн мальков пеляди, нельмы, муксуна и хариуса для поддержания популяций этих редких видов рыб», - отметил директор по правовому обеспечению и экологии УК «Кузбассразрезуголь» Денис Фадеев.

Фото: УК «Кузбассразрезуголь».

Нельма – ценная пресноводная рыба из семейства лососевых, традиционно обитает в холодных реках и озерах Сибири и считается естественным индикатором чистоты воды. Ежегодный выпуск молоди нельмы способствует сохранению ее популяции, естественному воспроизводству и восстановлению экосистем сибирских рек.