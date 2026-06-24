В Кузбассе отремонтировали мост через реку Камышная

Фото: соцсети Ильи Середюка.

В Ленинск-Кузнецком округе отремонтировали мост через реку Камышная. Теперь жители Камышино, Южного и Покровки имеют надежное и безопасное транспортное сообщение в любое время года. Об этом рассказал губернатор Илья Середюк.

На мосту усилили несущие конструкции, заменили опорные элементы и деформационные швы, обновили мостовое полотно и установили ограждения.

По словам главы региона, в этом году будут завершен ремонт переправ через реку Аба на трассе Прокопьевск — Новокузнецк и через реку Кайгур, также путепровода на обходе Новокузнецка. На следующий год запланировано открыть мост через реку Дудет в Тисульском округе.

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