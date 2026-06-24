«Лица Шерегеша» будут продвигать кузбасский горнолыжный курорт

Фото: пресс-служба АПК.

Участники молодежного форума «Шерегеш» предложили идеи по развитию внутреннего туризма, которые оценил губернатор Илья Середюк. Об этом рассказали в пресс-службе АПК.

Мероприятие проводится в рамках нацпроекта «Молодежь и дети», реализуемого по решению Президента Владимира Путина второй год подряда. Участники работают над созданием новых туристических продуктов, сервисов для путешественников, цифровых решений и маршрутов. Сегодня они презентовали свои идеи полномочному представителю президента РФ в СФО Анатолию Серышеву и губернатору Илье Середюку. Среди предложений – повышение привлекательность курорта в летний период, а также продвижение курорта известными кузбассовцами. Идеи положительно оценил глава региона.

«Первое стратегическое решение уже принято – здесь есть озеро, мы его используем для организации летнего туризма в Шерегеше. Это возможность повысить привлекательность курорта в летний период – особенно для семей с детьми, что особенно важно. Будем развивать прилегающую территорию, создавать другие возможности досуга, включая подогреваемые бассейны. Не менее значимая идея – «Лица Шерегеша». Это узнаваемые люди, в том числе шоумены, общественники, молодежные лидеры, которые возьмут на себя неформальное продвижение нашего курорта», – отметил глава региона.

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