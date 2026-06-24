Кемерово
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Кемерово
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Кемерово
+26°
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиСпорт24 июня 2026 12:49

Звезда «Монако» и сборной России Головин сыграет в футбол в Кузбассе

Александр Головин устроит большой футбол в Калтане
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: администрация г. Калтана.

Фото: администрация г. Калтана.

Полузащитник ФК «Монако» и сборной России Александр Головин сыграет в футбол в родном Калтане. Мачт с участием звезды анонсировала городская администрация.

Товарищеская игра состоится 25 июня на поле стадиона «Энергетик». Встретятся команды «Друзья А. Головина» и ТД «Трейд – КНК». Начало в 18.00.

Напомним, что Александр Головин родился в шахтерской семье в Калтане. В начале карьеры выступал за новокузнецкий «Металлург», после чего его пригласили в московский ЦСКА. С 2018 года играет за «Монако».

Ранее мы писали, что опубликована полная программа фестиваля «Динотерра-2026» в Кузбассе, а также в Кемерове перекроют сквозное движение по улице Шорникова.