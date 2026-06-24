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НовостиПроисшествия24 июня 2026 12:55

У 17-летней пособницы мошенников конфисковали смартфон

Девушка переделала данные своего банковского счета аферистам и была за это наказана
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив КП.

Фото: архив КП.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Волгоградской области суд конфисковал смартфон у 17-летней девушки, которая передала мошенникам данные своего банковского счета. Об этом сообщает Горвести.

Девушка решила подзаработать и согласилась предоставить реквизиты своего банковского счета неизвестному лицу. После этого ей на карту поступили 48 тысяч рублей, которые она перевела на указанный счет, оставив себе 1,4 тысячи рублей в качестве вознаграждения.

Суд приговорил фигурантку уголовного дела к 80 часов обязательных работ. Также в доход государства были конфискованы заработанные нечестным путем деньги и сотовый телефон «Iphone XR», который она использовала при совершении преступления.

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