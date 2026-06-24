В Кузбассе главам городов разрешили составлять протоколы за нарушение тишины

Фото: парламент Кузбасса.

Кузбасские депутаты расширили круг людей, которые могут составлять протоколы о нарушении тишины и покоя. Теперь это могут делать главы городских и муниципальных округов, сообщили в пресс-службе парламента Кузбасса.

Напомним, что региональный закон о тишине был принят в 2024 году. Жителям запретили нарушать покой соседей с 22.00 до 07.00 в рабочие дни и во время «тихого часа» - с 13.00 до 15.00. В нерабочие праздничные дни ограничения действуют с 22:00 до 09:00. За нарушение предусмотрена административная ответственность.

«Под действиями, нарушающими тишину и покой граждан, понимаются: работа звуковоспроизводящих устройств на повышенной громкости, игра на музыкальных инструментах, крик, свист, пение, проведение ремонтных работ, звук сигнализации, использование пиротехники и другие», - пояснили в парламенте.

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