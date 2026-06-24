На службу в новокузнецкий ОМОН заступили щенки Рей и Парма

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Кемеровской области - Кузбассу.

На службу в кинологическое подразделение ОМОН «Рубеж» поступили два новых щенка - овчарки по кличке Рей и Парма. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу.

Собакам предстоит пройти специальную подготовку, чтобы выполнять задачи по поиску взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов.

На начальном этапе будет уделено внимание социализации щенков – они должны привыкнуть к различным условиям городской среды, шуму транспорта, скоплению людей и другим внешним раздражителям. Параллельно будут отрабатываться базовые навыки дрессировки.

После этого четвероногие питомцы отправятся на обучение в специализированный центр Росгвардии в Ростовской области. И иолько после успешной сдачи квалификационных испытаний Рей и Парма приступят к работе.

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