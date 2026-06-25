Илья Середюк выразил соболезнования в связи с гибелью людей при обстреле Горловки

Фото: архив "КП". Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

Накануне ночью в братской Горловке произошла трагедия. Украинский беспилотник нанес удар по пятиэтажному жилому дому в Калининском районе, в результате чего полностью обрушился один из подъездов. Об этом сообщил губернатор Кузбасса Илья Середюк.

Нападение произошло глубокой ночью, когда мирные жители спали в своих квартирах.

По словам главы Кузбасса, Калининский район всегда считался одним из самых безопасных в городе, поскольку поблизости нет никаких военных объектов. Подлая атака унесла жизни трех человек.

Илья Середюк подчеркнул, что этот удар стал очередным терактом против гражданского населения, и выразил глубокие соболезнования семьями погибших. Он заверил, что Кузбасс сделает все возможное, чтобы помочь вернуть мирную жизнь в Горловку и поддержать тех, кто остался без крова.

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