Кемерово
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Кемерово
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Кемерово
+22°
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия25 июня 2026 0:34

Илья Середюк выразил соболезнования в связи с гибелью людей при обстреле Горловки

В братской Горловке в результате ночного удара беспилотника обрушился подъезд пятиэтажки
Светлана БАШТОВАЯ
Фото: архив "КП".

Фото: архив "КП".

Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

Накануне ночью в братской Горловке произошла трагедия. Украинский беспилотник нанес удар по пятиэтажному жилому дому в Калининском районе, в результате чего полностью обрушился один из подъездов. Об этом сообщил губернатор Кузбасса Илья Середюк.

Нападение произошло глубокой ночью, когда мирные жители спали в своих квартирах.

По словам главы Кузбасса, Калининский район всегда считался одним из самых безопасных в городе, поскольку поблизости нет никаких военных объектов. Подлая атака унесла жизни трех человек.

Илья Середюк подчеркнул, что этот удар стал очередным терактом против гражданского населения, и выразил глубокие соболезнования семьями погибших. Он заверил, что Кузбасс сделает все возможное, чтобы помочь вернуть мирную жизнь в Горловку и поддержать тех, кто остался без крова.

Ранее мы писали, что Роспотребнадзор Кузбасса назвал пляжи, где можно купаться, а еще стала известна дата открытия горнолыжного сезона в Шерегеше 2026/2027.