В детдоме в Кузбассе начали проверку из-за истязания и плохого воспитании детей

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В Белове разгорается скандал вокруг одного из детских домов. Об этом сообщили в пресс-службе следкома.

Поводом для разбирательства стали публикации в средствах массовой информации, где сообщалось, что сотрудники учреждения применяли к воспитанникам жестокие методы воспитания - практиковали физические наказания, отнимали личные вещи и лишали детей еды.

Как рассказали в следственном комитете, по этим фактам началась доследственная проверка по статьям об истязании и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

Ситуацией заинтересовался и председатель СКР Александр Бастрыкин, который поручил руководителю областного следственного управления Бэликто Базарову представить детальный доклад обо всех установленных обстоятельствах происшествия.

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