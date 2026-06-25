Поездка за решетку: нетрезвого кузбассовца без прав задержали на мотоблоке

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В Ленинск-Кузнецком муниципальном округе дорожные полицейские остановили мотоблок «Велес» под управлением 37-летнего мужчины. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Кузбасса.

Во время проверки документов инспекторы почувствовали от водителя резкий запах спиртного. Также выяснилось, что у него вообще нет водительских прав. Медицинское освидетельствование на приборе в патрульной машине подтвердило подозрения: концентрация алкоголя в выдохе составила 0,336 мг/л, что более чем в два раза превышает максимально допустимый порог погрешности.

За нетрезвую езду без водительского удостоверения суд назначил нарушителю наказание в виде 10 суток административного ареста, а сам мотоблок полицейские отправили на специализированную стоянку.

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