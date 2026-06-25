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НовостиОбщество25 июня 2026 1:38

В Кузбассе с начала года пособия по беременности получили 209 студенток

Студентки Кузбасса могут оформить пособия по беременности и родам
Светлана БАШТОВАЯ
Фото: архив "КП".

Фото: архив "КП".

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

С начала 2026 года Отделение Соцфонда по Кузбассу оформило пособия по беременности и родам для 209 студенток региона. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Эта мера поддержки, реализуемая в рамках нацпроекта «Семья», доступна всем учащимся очных отделений вузов, колледжей, техникумов и аспиранткам вне зависимости от формы обучения - бюджетной или платной.

Размер выплаты привязан к региональному прожиточному минимуму, который в Кузбассе сейчас составляет 17 234 рубля. Для получения средств достаточно предоставить справки о беременности и об очном обучении, а оформить само заявление можно онлайн через личный кабинет на портале госуслуг. Пособие перечисляется родителям сразу за весь период декретного отпуска.

Ранее мы писали, что Роспотребнадзор Кузбасса назвал пляжи, где можно купаться, а еще стала известна дата открытия горнолыжного сезона в Шерегеше 2026/2027.