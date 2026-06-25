В Кузбассе с начала года пособия по беременности получили 209 студенток

Фото: архив "КП". Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

С начала 2026 года Отделение Соцфонда по Кузбассу оформило пособия по беременности и родам для 209 студенток региона. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Эта мера поддержки, реализуемая в рамках нацпроекта «Семья», доступна всем учащимся очных отделений вузов, колледжей, техникумов и аспиранткам вне зависимости от формы обучения - бюджетной или платной.

Размер выплаты привязан к региональному прожиточному минимуму, который в Кузбассе сейчас составляет 17 234 рубля. Для получения средств достаточно предоставить справки о беременности и об очном обучении, а оформить само заявление можно онлайн через личный кабинет на портале госуслуг. Пособие перечисляется родителям сразу за весь период декретного отпуска.

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