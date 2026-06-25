Председатель «Союз женщин Кузбасса» стала депутатом регионального парламента

Фото: парламент Кузбасса.

Избирательная комиссия Кузбасса официально передала вакантный депутатский мандат парламента Кузбасса созыва 2023-2028 годов Ирине Алексеевне Крым. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Ирина Крым - известный в регионе общественный деятель, кандидат филологических наук, доцент и почетный работник высшего образования РФ. Всю свою профессиональную карьеру она посвятила Кемеровскому государственному университету, пройдя путь от инженера до преподавателя кафедры стилистики и риторики.

В настоящее время новый депутат возглавляет региональное отделение «Союз женщин Кузбасса», входящее в структуру организации «Союз женщин России».

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