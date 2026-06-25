В Кузбассе прокуратура добилась сноса опасной заброшки

Фото: прокуратура Кузбасса.

В Юрге на улице Кирова пресекли свободный доступ к аварийному двухэтажному дому. Об этом сообщили в прокуратуре Кузбасса.

Объект представлял угрозу для детей: заброшенное здание не было огорожено, и доступ в него был открыт всем желающим.

После проверки прокурором были приняты меры реагирования, в результате которых собственник выставил защитное ограждение. Кроме того, уже заключен муниципальный контракт на полный снос опасного сооружения.

Ранее мы писали, что Кузбасс вошел в топ-3 регионов России по использованию «Пушкинской карты», а еще кузбасских 9-классников будут переучивать на рабочие профессии при провале на ГИА.