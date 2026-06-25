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НовостиЧто происходит25 июня 2026 3:30

В Кузбассе прокуратура добилась сноса опасной заброшки

Жители Юрги избавились от опасного бесхозного объекта на улице Кирова
Светлана БАШТОВАЯ
Фото: прокуратура Кузбасса.

Фото: прокуратура Кузбасса.

В Юрге на улице Кирова пресекли свободный доступ к аварийному двухэтажному дому. Об этом сообщили в прокуратуре Кузбасса.

Объект представлял угрозу для детей: заброшенное здание не было огорожено, и доступ в него был открыт всем желающим.

После проверки прокурором были приняты меры реагирования, в результате которых собственник выставил защитное ограждение. Кроме того, уже заключен муниципальный контракт на полный снос опасного сооружения.

Ранее мы писали, что Кузбасс вошел в топ-3 регионов России по использованию «Пушкинской карты», а еще кузбасских 9-классников будут переучивать на рабочие профессии при провале на ГИА.