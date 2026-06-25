Новокузнечанка выстрелила в такси из-за спора о проезде

Фото: полиция Кузбасса.

В Новокузнецке задержали 43-летнюю женщину, которая обстреляла автомобиль такси. Об этом сообщили в полиции Кузбасса.

Инцидент произошел после дорожного конфликта во дворе: подозреваемая догнала машину такси и во время обгона произвела не менее трех выстрелов по Toyota из пневматического пистолета. В салоне такси в это время находились водитель и двое пассажиров, никто из них не пострадал, однако машина получила повреждения кузова и стекла.

У злоумышленницы изъяли два пневматических пистолета. В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство», женщине грозит до семи лет лишения свободы.

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