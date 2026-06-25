Парламент Кузбасса принял новые налоговые льготы для бизнеса

Фото: парламент Кузбасса.

Депутаты парламента Кузбасса проголосовали за снижение налоговых ставок для бизнеса, работающего по упрощенной системе налогообложения. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По инициативе губернатора Ильи Середюка, ставки будут снижены с 15% до 7,5% (для «доходов минус расходы») и с 6% до 2% (для «доходов»).

Как пояснил министр финансов Кузбасса Игорь Малахов, мера направлена на привлечение в регион новых налогоплательщиков, поскольку угольная отрасль сейчас переживает кризис.

Воспользоваться льготами смогут компании, зарегистрировавшиеся в Кузбассе после 1 января 2026 года и работающие в приоритетных сферах, таких как IT, транспорт или строительство.

Ранее мы писали, что Кузбасс вошел в топ-3 регионов России по использованию «Пушкинской карты», а еще кузбасских 9-классников будут переучивать на рабочие профессии при провале на ГИА.