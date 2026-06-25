В Кузбассе расширили список льготников на получение жилья

Фото: парламент Кузбасса.

Депутаты парламента Кузбасса расширили круг лиц, которые могут получить жилищный сертификат в приоритетном порядке. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Раньше такая мера поддержки была доступна детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей в возрасте от 20 до 23 лет, участвовавшим в специальной военной операции.

Теперь право на первоочередное получение выплаты для покупки жилья получили и те, кто выполнял задачи по отражению вооруженного вторжения или пресечению провокаций на Государственной границе РФ и приграничных территориях.

Ранее мы писали, что Кузбасс вошел в топ-3 регионов России по использованию «Пушкинской карты», а еще кузбасских 9-классников будут переучивать на рабочие профессии при провале на ГИА.