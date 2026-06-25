В Кузбассе грузовой поезд насмерть сбил человека

Фото: транспортная полиция Сибири.

В Кузбассе устанавливаются детали трагедии, произошедшей на перегоне станций Лужба - Чарыш. Об этом сообщили в транспортной полиции Сибири.

Под колеса грузового поезда попал 65-летний житель Кузбасса. Машинист заметил человека, подал звуковые сигналы и применил экстренное торможение, но тяжелый состав не успел остановиться. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Собранные материалы переданы в следственный комитет на транспорте для дальнейшей проверки.

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