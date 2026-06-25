В Кемерове начали масштабный ремонт выезда в сторону Новосибирска

Фото: администрация Кемерова.

Этой ночью в Кемерове стартовал ремонт оживленного участка дороги - выезда из города в сторону Новосибирска. Об этом сообщили в администрации города.

Работы ведутся от железнодорожного переезда на улице Марата до границы городского округа. Сильно изношенное полотно полностью обновят в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Подрядчик уже приступил к фрезерованию старого асфальта. Специалистам предстоит укрепить основание, уложить прочное покрытие из асфальтобетона ЩМА-22 и привести в порядок обочины.

Ремонт планируют завершить до конца сентября 2026 года.

Водителей просят заранее планировать маршрут и быть внимательными рядом со спецтехникой.

Ранее мы писали, что Кузбасс вошел в топ-3 регионов России по использованию «Пушкинской карты», а еще кузбасских 9-классников будут переучивать на рабочие профессии при провале на ГИА.