Смерть отступила дважды: медики Кузбасса вытащили мужчину с того света

Фото: минздрав Кузбасса.

Врачи Междуреченской городской больницы спасли жизнь мужчине, сердце которого останавливалось дважды. Об этом сообщили в минздраве Кузбасса.

Все началось с вызова скорой помощи из-за резкой слабости пациента. Фельдшеры диагностировали опасную желудочковую тахикардию и экстренно доставили его в стационар. Уже в больнице у мужчины произошла клиническая смерть. Реаниматологи сработали мгновенно: провели дефибрилляцию и вернули ритм, а когда сердце остановилось во второй раз - повторили успех.

«При фибрилляции желудочков счет идет на секунды: кровообращение прекращается, и мозг быстро лишается кислорода. Каждое действие команды в такие моменты имеет решающее значение», - отметили в минздраве.

Через полутора суток пациент начал дышать сам и вскоре пришел в сознание. Сейчас мужчина уже выписан домой и продолжает восстанавливаться.

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