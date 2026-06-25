В кемеровском Сквере Молодоженов уложили необычные «каменные ковры»

Фото: администрация Кемерова.

Благоустройство новой части Сквера Молодоженов в Кемерове выходит на финишную прямую. Об этом сообщили в администрации города.

На участке улицы Серебряный бор уже проложили асфальтированные дорожки, установили освещение и обустроили «каменные ковры» - специальное покрытие для лесных тропинок. Сейчас в сквере монтируют оборудование для детских и спортивных зон.

Строители убедительно просят горожан не заходить на площадки до официального открытия, так как это небезопасно.

Напомним, работы идут по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Всего в 2026 году в Кемерове обновят 14 подобных общественных пространств.

Ранее мы писали, что Кузбасс вошел в топ-3 регионов России по использованию «Пушкинской карты», а еще кузбасских 9-классников будут переучивать на рабочие профессии при провале на ГИА.