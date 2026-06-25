Министр экономразвития Кузбасса покинула свой пост

Фото: соцсети Елены Галеевой.

Министр экономического развития Кузбасса Елена Галеева покинула свою должность и возглавила институт защиты прав предпринимателей региона. О своем вступлении в должность врио бизнес-омбудсмена Кузбасса она сообщила в своих соцсетях.

Экс-министр отметила, что хорошо понимает проблемы местного бизнес-сообщества и открыта к диалогу, пригласив предпринимателей обращаться за помощью.

Приемная нового уполномоченного находится в Кемерове на Советском проспекте, 63, а направить официальное обращение можно также по телефону или электронной почте.

Ранее мы писали, что Кузбасс вошел в топ-3 регионов России по использованию «Пушкинской карты», а еще кузбасских 9-классников будут переучивать на рабочие профессии при провале на ГИА.