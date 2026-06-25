«Все планы, все показатели в срок выполняются»: председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов оценил ход экологической модернизации на НкАЗе

Фото: пресс-служба РУСАЛ.

Новокузнецкий алюминиевый завод посетил председатель Российского экологического общества и Общественно-экспертного совета по нацпроекту «Экологическое благополучие» Рашид Исмаилов. Визит проходил в рамках контроля за результатами федерального проекта «Чистый воздух».

На НкАЗе Рашид Исмаилов вместе с представителями надзорных органов, Правительства Кузбасса и администрации Новокузнецка осмотрел новейшие электролизеры, которые работают на технологиях предварительно обожженного анода и «ЭкоСодерберг». Обе технологии входят в Справочник наилучших доступных. Сегодня на заводе модернизировано свыше 92% электролизеров, полное обновление завершится до конца года.

Еще один важный пункт экологической модернизации НкАЗа - трансформация системы очистки газов. С 2019 года на НкАЗе запустили пять новейших установок «сухой» газоочистки собственной разработки Инженерно-технологического центра РУСАЛа, которые в сочетании с действующими системами «мокрого» типа (так называемый «мокрый хвост») обеспечивают степень очистки газов свыше 99,2% по основным ингредиентам. В 2026 году будет запущена шестая, последняя установка.

К концу 2025 года Новокузнецкий алюминиевый завод уже сократил выбросы по приоритетным загрязняющим вещества более чем на 20% по сравнению с уровнем 2017 года.

«Мы достигли целевых показателей снижения выбросов почти за год до завершения федерального проекта «Чистый воздух» и сейчас идем с опережением. Кроме того, с 2017 по 2025 год завод сократил выбросы бензапирена на 67%, а гидрофторида - на 70%», - рассказал директор по экологии НкАЗа Андрей Смондаренко.

В экологическую модернизацию Новокузнецкого алюминиевого завода РУСАЛ вложил более 6,5 миллиардов рублей. Председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов высоко оценил трансформацию завода.

Фото: пресс-служба РУСАЛ.

«Даже по трубам мы сегодня посмотрели, что значительно снижены выбросы, визуально это видно. РУСАЛ действительно ориентирован на экологичность своего производства. Надо подчеркнуть, что от топ-менеджмента компании очень многое зависит. Я хочу подтвердить, что на РУСАЛе, в Новокузнецке топ-менеджмент отрабатывает все на пятерку. Все планы, все показатели в срок выполняются. Мы дадим заводу свои рекомендации, но я уверен, что экологически ответственный подход предприятие будет реализовывать и за пределами федерального проекта «Чистый воздух», - отметил председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов.

Курс на экологическую модернизацию алюминиевых производств в России был задан еще в начале 2000-х годов. Именно тогда основатель компании Олег Дерипаска определил экологическую безопасность главным стратегическим приоритетом развития.

Заместитель министра природных ресурсов и экологии Кузбасса Роман Соленцов в ходе визита подчеркнул и открытость завода - НкАЗ не только проводит экологическую модернизацию, но и детально информирует жителей о всех этапах.

«Новокузнецкий алюминиевый завод постоянно проводит пресс-туры и ознакомительные экскурсии, участники которых своими глазами видят, как на заводе внедряются продуманные и эффективные инженерные решения. На чистоту воздуха в городе влияет каждое из них», - поделился с журналистами заместитель министра природных ресурсов и экологии Кузбасса Роман Соленцов.

В 2026 году федеральный проект «Чистый воздух» вышел на этап подведения промежуточных итогов эксперимента по квотированию в городах-участниках, в том числе в Новокузнецке. Согласно указу президента к концу этого года снижение опасных выбросов в городах-участниках должно составить не менее 20% от уровня 2017 года.