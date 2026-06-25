В Новокузнецке дебошир с топором отправится в колонию за порчу соседской двери

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В Новокузнецке вынесли приговор 37-летнему мужчине, который топором уничтожил дверь соседа. Об этом сообщили в полиции и прокуратуре Кузбасса.

Конфликт начался с потасовки между сожительницей фигуранта и их соседом. Узнав об этом, осужденный взял топор и нанес не менее 11 ударов по входной двери обидчика, полностью лишив ее защитных свойств. Ущерб составил 8 500 рублей.

Суд учел наличие прошлых судимостей и, несмотря на раскаяние подсудимого, назначил ему суровое наказание - три года и восемь месяцев лишения свободы в колонии-поселении.

Участники предшествовавшей драки также получили административные штрафы за побои.

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