В Новокузнецке отремонтируют акушерское отделение №3

Фото: минздрав Кузбасса.

В Новокузнецке начался ремонт акушерского отделения №3 в Новоильинском районе, который был закрыт в период пандемии. Об этом сообщили в минздраве региона.

Сейчас подрядчик освобождает помещения от мебели и оборудования, ведет демонтажные работы. Медицинское учреждение планирует привести в соответствие с критериями второго уровня оказания медицинской помощи. Работы будут находиться на личном контроле министерства здравоохранения.

В родзалах обновят вентиляцию и инженерные сети. В палатах, предоперационных, родильных и санитарных комнатах заменят двери и частично оконные блоки, обновят напольное покрытие, проведут косметический ремонт стен и потолков.

«Особое внимание будет уделено соблюдению санитарно-эпидемиологической безопасности беременных женщин, рожениц, родильниц и новорожденных. На первом этаже акушерского отделения будет оборудован инфекционный блок с отдельным входом, что позволит исключить пересечение потоков пациентов. Это одна из ключевых мер, направленных на сохранение здоровья матерей и детей», - рассказала заместитель министра здравоохранения Кузбасса Елена Иванова.

Напомним, что на данный момент в Новокузнецке работает только один роддом. Еще один – роддом № 1 - был закрыт после того, как в январе этого годам там скончалось несколько новорожденных.