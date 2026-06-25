Более четырех тысяч наблюдателей обучат в Кузбассе к выборам-2026

Заседание общественного штаба по наблюдению за ходом выборов прошло в Кузбассе. Фото: Пресс-служба КемГУ

В среду, 24 июня, в Кемерове состоялось первое заседание общественного штаба по наблюдению за ходом избирательной кампании в 2026 году. Оно состоялось на базе Центра избирательного права Кузбасса, в Кемеровском государственном университете. На заседании присутствовали члены Общественного штаба и клуба экспертов, представители партий.

Владислав Овчинников - руководитель Общественного штаба, председатель Общественной палаты Кузбасса, рассказал, что в 2026 году пройдет масштабная избирательная кампания по всей России, включая исторические территории, которые вернулись в состав РФ. В Кузбассе пройдут выборы депутатов Государственной Думы РФ, депутатов представительных органов местного самоуправления в восьми муниципалитетах и довыборы депутата Законодательного собрания по избирательному округу N 5.

Важную роль на избирательных участках занимают общественные наблюдатели, осуществляющие независимый контроль. Они пройдут обучение по программе ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ). В Кузбассе планируется обучить более четырех тысяч человек.

В заседании принял онлайн-участие Александр Брод, сопредседатель Ассоциации НОМ, член Совета по правам человека при Президенте Российской Федерации.

«Члены совета будут выезжать в регионы, встречаться с общественными штабами и политическими партиями. По итогам традиционно мы готовим заявления и аналитические материалы, которые представляются главе государства ежегодно по итогам года в Международный день прав человека», - поделился Александр Брод.

Данила Нестеров - входящий в клуб экспертов при Общественной палате Кемеровской области РФ, старший преподаватель кафедры всеобщей истории и международных отношений КемГУ - поделился прогнозами на предстоящему ЕДГ-2026:

«Данный электоральный цикл предполагает достаточно высокую политическую активность населения, это видно по социальным сетям и заинтересованности людей. От этих парламентских выборов есть высокие ожидания. Надеюсь, мы увидим большую активность со стороны кандидатов политических партий и их агитации. Чем больше движений, тем интереснее за этим наблюдать, анализировать и давать экспертную оценку».

Данила Нестеров подробнее рассказал о задачах электоральных экспертов. Они экспертно сопровождают все этапы избирательной кампании, работают в Центре общественного наблюдения все три дня голосования 18-20 сентября. В работу Общественного штаба входит анализ подготовки избирательных участков, их готовности принимать людей и дача экспертной оценки прозрачности проходящих выборов, а также реагирование на возможные нештатные ситуации.

Закончилось заседание подписанием соглашений и обсуждением планов и графиков работы на предстоящее время.