Ярко, весело, по-соседски: «Ростелеком» организовал праздник для жителей кемеровского ЖК

Фото: Кемеровский филиал ПАО «Ростелеком».

«Ростелеком» организовал праздник двора для кемеровчан. Развлекательная программа, приуроченная ко Дню соседей, прошла на территории ЖК «Томь», в котором установлены решения провайдера: высокоскоростной интернет, интерактивное телевидение, умные сервисы экосистемы «Ключ». Партнером мероприятия выступила управляющая компания «Евродом».

Жители «Томи» с удовольствием участвовали в играх и конкурсах, которые проводили сотрудники компании и профессиональные аниматоры, фотографировались с ростовой куклой, общались друг с другом. Взрослые могли получить у специалистов провайдера консультацию по тарифам и услугам, дети – полакомиться сладкой ватой и попкорном, полюбоваться шоу мыльных пузырей, попробовать себя в конкурсе рисунков. В конце праздника случайным образом были определены десять счастливчиков, которым достался мерч от «Ростелекома».

Фото: Кемеровский филиал ПАО «Ростелеком».

Дмитрий Германовичус, директор по работе с массовым сегментом Кемеровского филиала ПАО «Ростелеком»:

«Подобные мероприятия для жителей Кемерово – уже наша традиция. "Ростелеком" стремится быть как можно ближе к абонентам: не только предоставлять им качественные услуги, но и получать обратную связь, а также рассказывать о новых сервисах и решениях. Нам важно делать жизнь кузбассовцев комфортнее, проще и радостнее».

Анна Маркова, жительница ЖК «Томь»:

«В нашем ЖК развлекательная программа от "Ростелекома" проходит уже во второй раз, и в этом году поучаствовать в ней решил, кажется, весь наш комплекс – настолько нам понравилось мероприятие. Дети в полном восторге от аниматоров, игр, подарков, общей радостной атмосферы. Мы с мужем пообщались со специалистами по поводу умных счетчиков от «Ключа» и планируем их установить в ближайшее время».

Фото: Кемеровский филиал ПАО «Ростелеком».

«Ключ» - современная экосистема, включающая в себя умные домофоны, шлагбаумы, счетчики, систему контроля и управления доступом, видеонаблюдение. В Кузбассе цифровыми решениями «Ростелекома» для дома пользуются более 14 тыс. семей — сейчас интеллектуальные устройства провайдера установлены в 252 многоэтажках региона.

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