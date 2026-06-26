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НовостиОбщество26 июня 2026 6:29

Новокузнечан приглашают на День Молодежи

Новокузнецк отметит День Молодежи с концертом и розыгрышами призов
Светлана БАШТОВАЯ
Фото: архив "КП".

Фото: архив "КП".

Фото: Кирилл Мартынов. Перейти в Фотобанк КП

Мэр Новокузнецка Денис Ильин пригласил горожан отпраздновать День Молодежи.

Сегодня, 26 июня, в Саду Алюминщиков состоится большая праздничная программа, которая начнется в 16.00. Жителей ждут выступления кавер-группы из Новосибирска и участника шоу «Голос» Никиты Журавлева.

Кроме того, на празднике будут организованы розыгрыши призов, яркие фотозоны, спортивные и игровые площадки, а также интерактивные зоны от партнеров.

Ранее мы писали, что в Новокузнецке родился богатырь весом почти 5 кг, а еще названы хедлайнеры фестиваля НЕБОФЕСТ в Кемерове.