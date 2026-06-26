Заболеваемость ОРВИ в Кузбассе идет на убыль

Фото: архив "КП". Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Кузбассе за минувшую неделю (с 15 по 21 июня) отмечено снижение заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

По данным органов здравоохранения, зарегистрировано 4,2 тысячи случаев ОРВИ, что на 1,3% меньше, чем неделей ранее.

В рамках еженедельного мониторинга было исследовано более 200 образцов клинического материала, в 19 из которых удалось идентифицировать вирусы негриппозной природы.

Ранее мы писали, что в Новокузнецке родился богатырь весом почти 5 кг, а еще названы хедлайнеры фестиваля НЕБОФЕСТ в Кемерове.