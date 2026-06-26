В Кузбассе почти 22,1 тысячи человек пострадали от укусов клещей

Фото: архив "КП". Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

С начала сезона активности клещей в Кузбассе в медицинские организации обратились 22 087 человек с жалобами на присасывание этих кровопийц, среди них 4 509 - дети и подростки. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

В ведомстве напомнили, что клещи могут переносить такие опасные заболевания, как клещевой вирусный энцефалит, иксодовый клещевой боррелиоз, а также гранулоцитарный анаплазмоз человека и моноцитарный эрлихиоз человека.

На 24 июня в регионе уже зарегистрированы случаи этих инфекций. Исследования снятых клещей показали, что 2,2% были заражены вирусом КВЭ, 32,8% - возбудителем ИКБ, а также были обнаружены возбудители МЭЧ и ГАЧ. Пострадавшим, укушенным инфицированными клещами, оперативно назначается профилактическое лечение или введение иммуноглобулина.

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