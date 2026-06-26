В Кузбассе пройдет федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства

Фото: архив "КП". Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН. Перейти в Фотобанк КП

В Кузбассе полным ходом идет подготовка к федеральному этапу Всероссийской ярмарки трудоустройства, которая проводится по поручению президента РФ Владимира Путина в рамках нацпроекта «Кадры». Об этом сообщает РИА Кузбасс.

По словам директора Кадрового центра Кузбасса Галины Чайки, более 200 местных предприятий уже заявили о готовности предложить соискателям свыше пяти тысяч рабочих мест.

Мероприятие станет универсальной площадкой: здесь можно будет не только пройти собеседование, но и посетить мастер-классы, профориентационные тренинги и площадки «Работа для СВОих». Специалисты также помогут участникам с составлением резюме и выбором путей обучения.

Напомним, региональный этап ярмарки весной уже помог трудоустроиться 800 жителям региона.

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