Жители Новокузнецка избавились от мусорной свалки у домов с помощью прокуратуры

Фото: прокуратура Кузбасса.

В частном секторе Куйбышевского района Новокузнецка полностью ликвидирована несанкционированная свалка отходов, жалобы на которую поступили прокурору Кузбасса на личном приеме. Об этом сообщили в прокуратуре Кузбасса.

Проведенная прокуратурой района проверка подтвердила, что мусорные кучи находились в непосредственной близости к жилым домам, что является прямым нарушением санитарно-эпидемиологического и экологического законодательства.

Благодаря принятым мерам прокурорского реагирования опасный объект был оперативно убран, а территория приведена в порядок.

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