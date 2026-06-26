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НовостиЧто происходит26 июня 2026 8:08

Жители Новокузнецка избавились от мусорной свалки у домов с помощью прокуратуры

В Новокузнецке прокуратура добилась ликвидации стихийной свалки в частном секторе
Светлана БАШТОВАЯ
Фото: прокуратура Кузбасса.

Фото: прокуратура Кузбасса.

В частном секторе Куйбышевского района Новокузнецка полностью ликвидирована несанкционированная свалка отходов, жалобы на которую поступили прокурору Кузбасса на личном приеме. Об этом сообщили в прокуратуре Кузбасса.

Проведенная прокуратурой района проверка подтвердила, что мусорные кучи находились в непосредственной близости к жилым домам, что является прямым нарушением санитарно-эпидемиологического и экологического законодательства.

Благодаря принятым мерам прокурорского реагирования опасный объект был оперативно убран, а территория приведена в порядок.

Ранее мы писали, что в Новокузнецке родился богатырь весом почти 5 кг, а еще названы хедлайнеры фестиваля НЕБОФЕСТ в Кемерове.