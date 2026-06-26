Кузбассовец проведет 12 лет в колонии за насилие над маленькой падчерицей

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Мысковский городской суд вынес суровый приговор 37-летнему местному жителю, который признан виновным в насильственных действиях сексуального характера в отношении девятилетней падчерицы. Об этом сообщили в объединенном пресс-центре судов Кузбасса.

Преступление было совершено в январе 2026 года, когда мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

В ходе судебного разбирательства подсудимый полностью признал свою вину. Мужчине назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима и последующим ограничением свободы сроком на один год.

На момент публикации приговор в законную силу еще не вступил.

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