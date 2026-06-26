В Кузбасске отремонтировали разрушавшийся фасад здания после жалобы жильца

Фото: Госжилинспекция Кузбасса.

В Прокопьевске управляющая компания устранила нарушения в содержании многоквартирного дома №16 по улице Волжской. Об этом сообщили в Госжилинспекции Кузбасса.

Ранее в ГЖИ обратился местный житель с жалобой на разрушение цокольной части фасада. Инспекторы выявили факт ненадлежащего содержания здания и обязали компанию провести ремонт. Помимо выполнения предписания, юридическое лицо было привлечено к административной ответственности по статье 7.22 КоАП РФ за нарушение правил содержания жилых домов.

На сегодняшний день все ремонтные работы на участке цоколя завершены.

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